PÄEVA TEEMA | Hendrik Agur: eraldi eesti ja vene koolide pidamine on häbiväärne nõukaaegne jäänuk

Äärmiselt sümpaatne, et president oma aastapäevakõnes tõstatas julgelt ühtse Eesti kooli teema. Selle järele on täna vajadus Ida-Virumaal, Tallinnas ja mujal, kus rahva seas on suur venelaste oskaal.