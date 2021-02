Siseminister Kristian Jaani: kombinatsiooni, et minust saaks järgmine PPA peadirektor, ei ole

Olete nüüdseks harjunud, et te pole enam Põhja prefekt, vaid hoopis siseminister?

Mul on ikkagi jätkuvalt tunne, et olen politseiametnik, kes on hetkeks suunatud kuskile n-ö konverentsile tutvustama või rääkima. Rollimuutusega pole ma veel harjunud. Sarnases valdkonnas küll töötanuna on see endiselt väga uus temaatika haldusala tervikvaates. Kogu poliitiline pool on loomulikult aga täiesti uus lugu ja see võtab aega.

Kas Arnold Sinisalu, Elmar Vaher, Kätlin Alvela ja Kuno Tammearu pöörduvad teie poole sõnadega härra siseminister või Kristian?

(Naerab.) Ikka Kristian. Ma ju tunnen kõiki neid inimesi ja vastupidi ning teistmoodi oleks ikka väga võlts. Inimene ei tohiks muutuda, kui muutub tema positsioon.