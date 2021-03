JUHTKIRI | Hoiame ära haiglate laviini alla jäämise

Tänasest kehtivad Eestis rangemad tegevus- ja liikumispiirangud. Vähemalt kuu aega peab terve Eesti end piirama ja maksimaalselt kontakte vähendama. Peaminister Kaja Kallas rõhutas oma eilses pöördumises, et piirangud ei toimi, kui inimesed neid ei järgi. Muidugi on see nii, ent vajaliku käitumise esile kutsumiseks tuleb me kriisijuhtidel astuda muidki samme kui paluda inimestel ennast piirata.