VASTULAUSE | Rein Ruutsoo: Tartu Ülikooli professorid alandasid Soomet - Euroopa ei tohi Putini poliitikaga kohaneda

Iga uue koalitsiooni võimuletulek on võimalus Eesti asja paremini ajada. Erandiks pole ka välispoliitika, mille üheks arenduseks võiks olla proaktiivsem tegutsemine Venemaa suunal.

Kuid kriitika juurde, eriti, kui kõne all on põhimõttelisemat laadi küsimused, kuulub tõenduspõhisus. Muidu jääb mulje, et tegemist on lihtsalt ettekäändega meie riikluse destabiliseerimiseks. Nõustamisest kujuneb äraspidine kuvand.

Pean silmas Tartu Ülikooli professorite Stefano Braghiroli ja Andrei Makarõtševi vastukaja Eesti väidatavale tänasele Venemaa-poliitikale (EPL 25.02). Selle alusväiteile ei leidnud ma ei välisministeeriumi seisukohadest, ega Eesti meediast vähegi kaalukat toestust.

Autorite üldisem poliitiline positsioon on päevselge. Putini Venemaa nurjatuid intriigidele, seal hulgas „tervisediplomaatiale“, omistatakse väärikas staatus.