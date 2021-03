Jüri Mõis: nüüd on meil ka etturite valitsus, mitte enam kolhoosiesimehed nagu Mart Helme. Jumal tänatud

Mis tulemus oleks tulnud sellel kurikuulsal abielureferendumil, kui valitsus ei oleks kukkunud?

See ei oleks teoks saanud. Keskerakond ei oleks seda korraldanud, nad venitasid kummi lihtsalt. Demokraatlikus ühiskonnas valitsused ikka vahetuvad ja kõik poliitilised jõud käivad aeg-ajalt võimu juures. Nii nagu Ameerikas tulid võimule need, kes lõhkusid kaigastega Kapitooliumi aknaid ja väljendasid nii seda, mida ilmaasjadest arvavad, tulid ka meil trumplased võimule ja laamendasid siin. Tõenäoliselt ei tule nad ei Eestis ega Ameerikas enam pikka aega tagasi.



EKRE-t keegi enam valitsusse ei lase?

Arvan, et läheb nagu Põlissoomlastega. Nad ei ole enam keegi.



Mis saab Isamaast?

Isamaast on järel ikkagi ainult Mart Laar. Loen alati viimse reani läbi kõik tema artiklid, nii vähe kui ta neid viimasel ajal ka kirjutab. Kõik teised intelligentsed inimesed on kas Isamaast lahkunud, vanaks saanud või ära surnud. Asjad on üle võtnud suurte taotluste ja võimeteta keskpärased inimesed, kes olid enne tagumises otsas. Helir-Valdor Seedri mõtteavaldusi on lausa kahju kuulata, ta on elust täiesti maha jäänud. Kõik olid väga rõõmsad, et temast ei saanud ministrit, sest ta ei oska sõnagi inglise keelt. On oma elu nii ära elanud, et läänemaailm pole temaga suhestunud. Parempoolsed on küll toredad mehed. Lavly Perling astus sinna, väga tore ja tark inimene. No kui ehk pääseb kangide juurde mõni haritud inimene, siis võib erakonnast veel asja saada.