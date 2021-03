Elisabet Reinsalu: toidu arvelt ma kokku hoida ei suuda, pigem jätan endale mõne hilbu ostmata

„Elu tuleb võtta elamiseks ja toitu nautida seni, kuni saab,” on Elisabet kindel. Isegi kui ta üksi kodus on, teeb ta endale midagi head, näiteks värvilist kuskussisalatit varsselleri, granaatõuna, avokaado, rosinate, peterselli, oliiviõli, sidrunimahla ja koriandriga. Valmistoitu ta osta ei soovi ja välja sööma minekuks peab ees ootama väga eriline maitseelamus. „Tavaline” toit on kodus valmistatuna kindlasti parem kui mõnes söögikohas.

Toidu arvelt armastatud näitleja kokku hoida ei suuda. „Söök peab olema maitsev ja kvaliteetsest toorainest. Pigem jätan endale mõne hilbu ostmata. Igaüks võib olla kodus kokk, kõik asjad on tänapäeval olemas ja tegelikult ei võta hea toidu tegemine eriti kaua aega. Küsimus on planeerimises ja kättevõtmises. Seesama läätsehautis (vt retsepti) on ülilihtne ja väga maitsev ka ilma lihata. Võid ahjulõhe kõrvale teha ja see on samuti ülikiire – kalale maitseained peale ja ahju,” räägib Elisabet.