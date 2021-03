MIS ON PILDIL VALESTI? | Mari-Liis Lill: kas sul on täna „vaimsest” vabastus?

Kuidas seda teha?



Selge on, et me ei saa panna seda vastutust kodudele, sest kodudes need probleemid just aset leiavadki. Järelikult lasteaias ja koolis. Et ükski laps ei peaks arvama, et see on normaalne, kui isa lööb emale rusikaga näkku (ebanormaalne oli tema arvates see, kui isa ajab ema kirvega taga, ja seda tema vanemad ju ometi ei teinud). Või teine laps kuni viieteistkümnenda eluaastani arvama, et igas peres saadakse selle eest peksa, kui tass kogemata maha kukub.