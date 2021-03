MIS ON SELLEL PILDIL VALESTI? | Mari-Liis Lill: kas sul on täna „vaimsest” vabastus?

Olen viimase aasta jooksul tulevase lavastuse tarvis taas kuulanud inimeste elulugusid. Nende inimeste elulugusid, kes teavad, mis on lähisuhtevägivald. Kolmkümmend seitse inimest, kolmkümmend seitse erinevat võimalust, kuidas üksteisele haiget teha.

Tüdruk, kelle kasuisa peksis vanaemal haamriga näo sisse, kuna too tuli lapselapsele tekki peale panema. Poiss, kes sai iga päev nii kaua ja nii kõvasti rihma, kuni nutma hakkas. Naine, kelle mees sundis teda magamistoas tegema asju, mida ta ei suuda hästi kirjeldada. Mees, kes hakkas kägistama, kui naine läks maas lamavale lapsele appi. Tüdruk, kelle ema ähvardas end ära tappa, kui tal mikser katki läks. Mees, kes lämmatas oma naist padjaga, kui too tegi ettepaneku lahku minna. Naine, kelle mees kadus koos lapsega päevadeks ära ega öelnud kunagi, kus ta on. Tüdruk, kelle vägistas ta oma isa.