FBI most-wanted-nimekirja kuuluv Putini Kokk pani Eestis propagandakatla podisema

Putinilt saadud hiiglaslike toitlustuslepingutega ratsa rikkaks ja Putini Koka hüüdnime saanud Jevgeni Prigožin on üks salapärasemaid Venemaa miljardäre, kelle nime ei mainita kõva häälega isegi Venemaa avalikes vestlustes. Ent tema mõjuvõim on tohutu. Just tema lõi enne 2016. aasta USA presidendivalimisi Peterburis IRA (Internet Research Agency) trollivabriku, mis hakkas süsteemselt mõjutama valimiste tulemusi. Veelgi enam – Prigožini loodud on ka Wagneri eraarmee, mida kasutatakse riikides, kus Venemaa ei soovi jätta ametlikku märki enda sõjalisest tegevusest, näiteks Ida-Ukrainas, Süürias ja Liibüas.

Eesti Päevalehe, Dossieri keskuse, The Daily Beasti, Saksamaa telekanali ARD ja Leedu uuriva ajakirjanduse väljaande Siena.lt ühine uurimine näitab, et nüüd on ühtaegu nii pehmet kui ka otseselt sõjalist jõudu kasutav Putini lähikondne sihikule võtnud Balti riigid, sealhulgas Eesti.

Praegu luuakse