Maria Jufereva-Skuratovski: traditsioonilised rollijaotused perekonnas viivadki perevägivallani

Iga kord, kui ma loen artiklit vägivallast perekonnas naiste ja laste vastu, on mul väga valusalt ebamugav. Olen veendunud, et igaüks meist peab esitama endale küsimuse: „Kas ma olen teinud kõik selleks, et Eestis oleks rohkem peresid, kus igaüks tunneb ennast kaitstuna?“

Paljud paarid, kelle suhetes valitseb vägivald, arvavad, et see puudutab ainult neid kahte, lapsed pole olukorraga kursis. See on suur eksitus! Lapsed näevad, kuulevad ja tunnevad. Isegi kui ema ja isa selgitavad suhteid naabertoas, võivad nad olla kindlad, et teisel pool seina istub nende hirmunud laps, kes tunneb valu, õudust, alandust ja abitust.