Miks must näitleja võib mängida valge rolli, samal ajal kui vastupidine on juba aastaid olnud taunitav?

Kirglikele „Midsomeri mõrvade” vaatajatele, keda menukas Briti krimisari on läbi aastate teleekraani ette naelutanud, ei jäänud muutused märkamata. 1997. aastast eetris olnud seriaali, kus maalilises Inglise külakeses toimuvad järjepanu verd tarretama panevad mõrtsukatööd, hakkas tosinajagu aastaid hiljem ühtäkki ilmuma värvilisi külaelanikke. Kui esimese aastakümne tegutsesid sarja mõrvatandril üksnes valged britid, kes täitsid nii külaelanike, politseiuurijate kui ka kurikaelte rolle, siis tasapisi hakkasid – tõsi küll, väiksemaid osi – saama värvilised näitlejad.

Kõige värskem uudis rindelt on see, et äsja kinnitati Inglise kuninga Henry VIII teise abikaasa Anne Boleyni elust rääkiva sarja nimiossa mustanahaline Jodie Turner-Smith. See on taas põhjustanud kirglikke kommentaare, süüdistusi „mustapesus” ja härdaid palveid päästa Inglismaa ajalugu meelevaldsetest tõlgendustest. Kuid tõstatatud on ka küsimus, miks must näitleja võib mängida valge rolli, samal ajal kui vastupidine olukord on juba aastaid olnud taunitav, et mitte öelda lubamatu. Kas mustanahaliste eneseteadvuse tõstmise kampaania pole juba piire ületanud?