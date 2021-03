Tugevaid kandidaate on mitu, kuid kes jääb peale? Eesti Laulu tänavused favoriidid on Pootsmann, Toome ja Suviste

Tänavuse Eesti Laulu üldine pilt on kirju. Oma koht on Eurovisioni igavestel legendidel: Kairel ja Dagmaril Suurte Tüdrukute koosseisus ning muidugi isa-poja duol Ivo ja Robert Linnal. Tõenäoliselt ei ole nad küll võidulaulikud, kuid jõuavad edetabeli keskele või esiotsa. Laulud pole ju üldse pahad. Eranditult on kõige ägedam „Magus melanhoolia”. Jüri Pootsmann on väga karismaatiline kuju, kes suudab lava alati üksi ära täita. Uku Suviste kohta pean tõdema, et kui mulle lastaks tema eelmise aasta võidulaulu tänavuse loo pähe, ei teeks ma isegi vahet. Suviste lood lihtsalt pole minu jaoks. Kui tal läheb hästi, on mul hea meel, kuid minu muusikamaitse juures ei ole tal väljapaistvat kohta. Üllatav oli teine Uku. Juss Haasma väikevend tegi päris ägedat asja, aga kahjuks jäi finaalist välja.

Koitu poleks häbi Eurovisionile saata, materjal on päris tummine. Võib-olla oleks parim variant saata Redel – äkki see kino töötaks. Soome saatis aastaid tagasi Lordi, võidulaul ju seegi. Eurovisionil võiks olla lähenemine, et riike esindavad omanäolised lood, mis ehitaksid riigi mainet teisest vaatenurgast. Ekstreemset kunsti ja kino kardetakse. Aastaid tagasi tegi Lay’s kampaania, et selgitada välja rahva lemmikmaitse, ja valituks osutusid sibulakrõpsud – eurolauluga on enam-vähem sama lugu. Kui me laseme rahval otsustada, siis teadagi valitakse kõige turvalisem tee. Laul, mis on OK ja enam-vähem töötaks.

Ebaõiglaselt pole finaalist keegi välja jäänud. Reeglid on reeglid ja kui rahvas ei hääleta, siis nii on. Kui millegi pärast nuriseda, siis teletöötajad võiksid paremini valida, milline lõik läheb telefonihääletuse taustale taasesitamiseks. Kahju, et Gram-Of-Fun välja jäi – oleks parem klipp pandud, oleks ehk teisiti läinud. Üldiselt on nii, et kui režii on pädev, saab ka igavast asjast midagi asjalikku teha. Lõpuks elan ma Eestile nii või teisiti Eurovisionil kaasa, kes tahes meid esindama ka ei läheks. Senikaua kuni on matemaatiliselt võimalik punktid kokku saada, on loomulikult võimalik ka võita.