Arvan, et see oli katse kriisiga maadleva valitsuse kulul noppida punkte, teatraalse otsustavusega. Arvan, et see oleks võinud olemata olla, või vähemalt võiks selle jätta opositsioonile. Kui just Kõlvart ei soovi umbusaldada Ratast, Kiike ja Aabi. Millisel juhul tasuks see parteis ära klaarida, kes neist on Liivimaa parim ristikheinalehega ratsamees, mitte luua juurde segadust ajal, mil vaja on rahu, kindlust ja kokkuhoidmist.