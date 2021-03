Kultuurivaldkonna ühine ettepanek: valdkond vajab veebruarist kuni oktoobrini kriisiabi

ACME Film Eesti / Katre Valgma

AmiLab MTÜ / Len Murusalu

Amplituud OÜ / Timo Ilves

Anna OÜ / Anna Pärnoja

Ansambel Vox Clamantis, MTÜ Eesti Gregoriaani Ühing / Jaan-Eik Tulve

Art&Tonic Galerii / Reigo Kuivjõgi

Artmusic Kontserdiagentuur OÜ / Zoja Goor

AS Piletilevi / Jaanus Beilmann

Autorfest OÜ / Hingede öömuusika / Juhani Jaeger

Avalike ürituste korraldajate liit MTÜ / Auris Rätsep

Avatud Galerii / Mariliis Peterson

Bestfilm.eu / Triin Rohusaar

Birdeye Entertainment OÜ / Mihkel Sirelpuu

Borka Unlimited OÜ / Boriss Hrebtukov

Brass Garage OÜ/ Artur Kiik

Club Hollywood OÜ / Rauno Otsepp

Corelli Music OÜ / Mail Sildos

Culpro OÜ / Sten Arvi

Cuuclub OÜ / René Jõhve

Damn.Loud Agentuur / Roman Demtšenko

Disainiöö Festival / Ilona Gurjanova

Disco Tallinn / Toomas Lehtsalu ja Andrius Videnski

DRGOOD OÜ / Philip Nikolajev

EELK Kirikumuusika Liit / Tuuliki Jürjo

Eesti Animatsiooni Liit / Mari Kivi ja Ruth-Helene Melioranski

Eesti Arhitektuurimuuseum / Triin Ojari

Eesti Armeenia Rahvusselts Komitas / Andranik Kechek

Eesti Autorite Ühing / Vaiko Eplik

Eesti Esitajate Liit / Urmas Ambur

Eesti Etendusasutuste Liit/Margus Allikmaa

Eesti festivalid ja kontserdid OÜ / Auris Rätsep

Eesti Filmirežissööride Gild / Moonika Siimets, Tanel Toom, Rainer Sarnet, Marko Raat, Liina TriškinaVanhatalo

Eesti Filmitööstuse Klaster / Elen Kallas, Aet Laigu, Marju Lepp ja Kristian Taska

Eesti Fonogrammitootjate Ühing / Rauno Haabmets

Eesti Fotokunstnike Ühendus / Kulla Laas ja Helen Melesk

Eestifoto kool MTÜ / Ain Lätti

Eestifoto Stuudio / Kaupo Kikkas

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus ja Kai kunstikeskus / Karin Laansoo ja Kadi-Ell Tähiste

Eesti Kammerkooride Liit / Kertu Süld

Eesti Kinoliit / Kadri Vaas

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv / Risto Järv

Eesti Kunstnike Liit / Elin Kard

Eesti Kultuuri Koda / Heili Vaus-Tamm

Eesti Lastekirjanduse Keskus / Triin Soone

Eesti Lavastuskunstnike Liit / Maret Tamme

Eesti Leiutajate Liit / Aarne Toomsalu

Eesti messid ja konverentsid OÜ / Auris Rätsep

Eesti Muusikafestivalid MTÜ / Villu Veski

Eesti Näitlejate Liit / Tõnn Lamp

Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ / Viljandi pärimusmuusika festival / Tarmo Noormaa ja Ando Kiviberg

Eesti Rahva Muuseum / Alar Karis

Eesti rahvamuusikatöötluste festival Mooste Elohelü / MTÜ Folgisellide Selts / Liivi Tamm

Eesti Suurkontsertide Korraldajate Liit / Mart Eensalu

Eesti Tantsuagentuur / Raido Bergstein

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit / Maria Uppin-Sarv

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum / Kai Lobjakas

Elevator Music OÜ / Mark Eric Kammiste

Erik Lindström OÜ / Erki Pärnoja

Erinevate Tubade Klubi / Eero Järviste

ERP OÜ / Tiina Jokinen ja Peeter Vähi

Estetica OÜ / Alyona Movko-Mägi

Estinfilm / Mati Sepping

Estonian Funk Embassy / Henrik Ehte

Estonian Theatrical Distribution OÜ / Timo Diener

Esttradmusic OÜ / Maarja Nuut

Eventech OÜ / Art Schneider

Fancybox Records OÜ / Henri Kuusk

FIE Rain Annast, vabakutseline loovisik

Fin OÜ / Liis Lemsalu

Finest Sounds OÜ / Kaur Kenk

Fish Film OÜ / Philly Joe's TV / Reigo Ahven

Folk Massidesse OÜ / MTÜ Treski Küün / Jalmar Vabarna

Forum Cinemas / Kristjan Kongo

Fotografiska Tallinn / Margit Aasmäe

Genialistide Klubi / Jaan Kroon

Good Night OÜ / Kaarel Sein

HALL / Elena Natale

Hea Uus Heli MTÜ (Üle Heli festival) / Aivar Tõnso

Heaven´s Trumpet / Mihkel Tomberg

Hiiumaa Loovisikute Vabaühendus HiKu MTÜ

Huba OÜ / Mari Kalkun

Huntermusic OÜ / Jana Kütt

Head Of Sound OÜ / Silver Rästa

Impro Barbarella MTÜ / Andranik Kechek

Ideeklaas OÜ / Kalli Sein

Intsikurmu Festival / Mihkel Kübar

Juhan Kuusi Dokfoto Keskus / Toomas Järvet ja Kristel Laur

Järve Music OÜ / Allan Järve

Jõulumuusika festival "Kirikupühad Maarjamaal" / Mail Sildos

Kauplus Aasia / Tanel Mütt

Kino Sõprus / Ivar Murd

Klaverifestival Suveuni, MTÜ Suveuni / Kaija Velmet

Kogo galerii / Liina Raus

Kondase Keskus / Mari Vallikivi

Kultuuriklubi Tempel /Andres Tölp

Kunstihoone SA / Paul Aguraiuja

Kõlav OÜ / Sirje Medell

L Tips Agency Estonia / Liina Tammepõld

Laas Entertainment OÜ / Silver Laas

Liivimaa Muusik OÜ / Toivo Tuberik

Live Agency Group OÜ / Festival Augustibluus / Indrek Ditmann

Loovüksus / Aare Tammesalu

Lugemik MTÜ / Indrek Sirkel

Maajaam MTÜ / Timo Toots

Macadam Group OÜ / Macadam Music agentuur / Andrius Videnski

Made In Baltics Entertainment OÜ / Toomas Olljum

Mathei Florea UÜ / Mathei Florea

Media Musica OÜ

Meeskond Security OÜ / Eigo Sõster

Minha Musica OÜ / Helin-Mari Arder

Monday Morning OÜ / Marii Reimann ja Martiina Putnik

Monopol Entertainment OÜ / Kersten Kõrge

Moon Management OÜ / Marili Jõgi

Moonwalk OÜ / Tambet Mumma

MT Music OÜ / Marek Talts

MTÜ Eesti Jalgrattamuuseum / Valdo Praust

MTÜ Eesti Jazzliit / Kirke Karja ja Elo-Liis Parmas

MTÜ Eesti Jazzorkester / Lauri Kadalipp, Ronja Soopan

MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing / Ülle Valimäe

MTÜ Floridante / Saale Fischer

MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühing / festivalid Jazzkaar ja Jõulujazz / Anne Erm ja Eva Saar

MTÜ Kammernaiskoor Sireen / Nele Erastus

MTÜ Kammermuusikud / Diana Liiv

MTÜ KummaLiine / Ivi Rausi-Haavasalu

MTÜ Tallinna Jazziklubi / Philly Joe's / Reigo Ahven

MTÜ Noorte ja Tudengite Rütmimuusika Organisatsioon / Reigo Ahven

MTÜ Misanzen / Helen Rekkor ja Sirlen RekkorMTÜ Must Kast / Jaanika Tammaru

MTÜ Noorte Segakoor Vox Populi / Janne Fridlin ja Evelin Värva

MTÜ Okapi / Birgit Pählapuu ja Temuri Hvingija

MTÜ Potsataja / Peeter Taim

MTÜ Pärnu Kammerkoor / Toomas Unt

MTÜ Rajamuusika / Festival IDeeJazz / Oleg Pissarenko

MTÜ Segakoor HUIK! / Hanna Läänemets

MTÜ Segakoor Noorus / Maarja Helstein

MTÜ Suured Teod ja Mulks OÜ / Villem Varik

MTÜ Uue Loomingu Maja / Emer Värk ja Anatoli Tafitšuk

MTÜ Viljandi Kitarrifestival / Ain Agan

MTÜ Viljandi Vanamuusika Festival / Neeme Punder

Music Estonia MTÜ / Ave Tölpt

Musica Sacra MTÜ / Viljandi Orelifestival / Tuuliki Jürjo

Musikaalne OÜ / Marianne Leibur

Must Käsi OÜ / Kristi Porila

Muuseuminõukogu / Anton Pärn

Muusikute Täiendõppe Keskus / Muusikute fond PLMF / Pille Lill

Nargenfestival / SA Lootsi Koda / Tõnu Kaljuste ja Kadri Tikerpuu

Narva kunstiresidentuur (NART) / Ann Mirjam Vaikla

Novum MTÜ / Kristjan Randalu

Nu Beat OÜ / Kaspar Kalluste

Open Room OÜ / Merli Antsmaa

OOPUS OÜ / Mari Meentalo ja Johannes Ahun

OÜ Mängutoos / Tuuli Velling ja Teet Velling

OÜ Nobadu Meitiku / Jaanis Kill

OÜ Teet ja pojad / Kaisa Ling

Padar Production OÜ / Tanel Padar

Paide Muusika- ja Teatrimaja / Martha-Beryl Grauberg

Paide Teater / Harri Ausmaa

Paroodiateater MTÜ / Annika Tellissaar

Pennar Music OÜ / Karl Madis Pennar

Phrazein OÜ / Ingrid Roose

Pianoman Music Agency OÜ / Tarmo Sillaots

Pillipoisid OÜ / Kalle Pilli

Pleilist OÜ / Liisi Voolaid

PLMF Arts Management / Leelo Lehtla

Poiss Productions OÜ / Kristjan Vardja

Progpassion OÜ / Kaarel Tamra

PromFest MTÜ / Erki Pehk

Prophonic OÜ / Kaur Kenk

Proto Avastustehas / Ott Sarapuu

Pussy Pictures OÜ / Maria Elisaveta Roosalu

Põhjamaade Sümfooniaorkester, MTÜ Hea Muusika Selts / Kadri Tali ja Anu Tali

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus / Eerika Mark

Pärnu Linnaorkester / Helen Erastus

Pärnu Kontserdibüroo MTÜ / Elo Kesküla

Rapla Kirikumuusika Festival / Kait Kaeval

RBN Music OÜ / Kristjan-Robert Rebane

RGB Baltic OÜ / Peeter Randväli

Roll Agentuur OÜ / Norman Salumäe

Rulls Royce OÜ / Toomas Rull

Ruuum OÜ / Karl Sirelpuu

Röövel OÜ / Ronja Soopan

Rüki Galerii OÜ / Triinu Jürmann

SA Arvo Pärdi Keskus / Anu Kivilo

SA Eesti Ajaloomuuseum / Peeter Mauer

SA Eesti Filmi Instituut / Edith Sepp

SA Eesti Kunstimuuseum / Sirje Helme

SA Eesti Meremuuseum / Urmas Dresen

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor / Esper Linnamägi

SA Eesti Kontsert / Kertu Orro

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester / Kristjan Hallik

SA Eesti Vabaõhumuuseum / Tanel Veeremaa

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid / Anton Pärn

SA Tallinna Kultuurikatel / Liina Oja

SA Võru Kannel / Heiki Kelp

Saku Suurhall (Best Idea OÜ) / Tarmo Hõbe

Sandra Vabarna OÜ / Sandra Vabarna

Sargentas OÜ, Sargento OÜ / Sandra Sersant

Showtech OÜ / Tõnu Karpov

Siinusöö OÜ / MTÜ Kullaaugu / Argo Vals

Smoke Break Ent. / Sander Rajamäe

Smuuv OÜ & Smuuv Records OÜ / Anton Must

Solidsound OÜ / Taavi Paomets

Sonorus OÜ / Kaarel Tamra ja Kaur Kenk

Sound of Music OÜ/ Susanna Aleksandra

Sound Plasma festival / Helena Tuuling

Sound OÜ, Kinomaja, Full House Agency OÜ / Danel Pandre

SoundRoom OÜ / Siim Hiob

Soundtaco OÜ / Kertu Mägar

Special Events Management OÜ / Jevgeni Timoštšuk

Star Management OÜ / Fred Krieger

Studio89 / Franck Reisner

Sveta Baar / Madleen Teetsov

Sõru Jazz / Tuletorni Kontsert / Esmaspäeva Jazz / Guido Kangur ja Pille Lukin

TAFF:fest / Gülnar Murumägi ja Raivo Tafenau

Tallinna Filharmoonia / Margit Tohver-Aints

Tallinna Jazzibaar OÜ / Philly Joe's / Reigo Ahven

Tallinna Kirjanduskeskus / Maarja Vaino

Tallinna Kontserdimaja AS (Alexela Kontserdimaja) / Aivar Sirelpuu

Tallinn Music Week festival / Helen Sildna ja Pärtel Soosalu

Tallinna Pimedate Ööde Filmi Festival / Tiina Lokk-Tramberg ja Mikk Granström

Tallinna Uue Muusika Ansambel MTÜ / Helena Tuuling

Tapa Valla Kultuurikeskus / Edmar Tuul

Tartu Elektriteater / Andres Kauts

Tartu Kontsertkorraldus OÜ / Vello Tellissaar

Tartu Kunstimuuseum / Joanna Hoffmann

Tartu Kunstnike Liit / Peeter Talvistu

tARTu pood / Raul Oreškin

Teater OÜ / POINT / Karl Kermes

Temnikova & Kasela galerii / Olga Temnikova

Thule Kino & Thule Koda / Hõbekeskus OÜ / Kristi Porila, Andres Tinno

Ticketer OÜ / Margo Pärnaku, Priit Lees

TIKS OÜ / Peeter Ehala, Sander Mölder

Tiks ja Torud OÜ / Lauri Kadalipp

Trammur OÜ / Ramuel Tafenau

Trumbi Muusika OÜ / Janno Trump

TT Music OÜ / Tobias Tammearu

Tähesõjad OÜ / Elo-Liis Parmas

Unforgiven OÜ / Kadri Voorand

Uus Kontsert OÜ / Toivo Tuberik

Urban Culture Entertainment / Tatjana Korenik

Valguskunst OÜ / Oliver Kulpsoo

Varajase muusika stuudio Cantores Vagantes MTÜ / Reet Sukk

Varajase muusika festival Tallinn feat. Reval / Taavi-Mats Utt

Viimsi Kino / Rein Oks

Viru Folk / Peep Veedla

Von Krahl/ Peeter Jalakas

Voronja galerii / Raul Oreškin

VLG Filmid OÜ / Kaupo Liiv

Võnge Festival / Tarmo Sikk ja Kalev Rundu

White Demon Entertainment OÜ / Liina Tammepõld

Öökultuuri MTÜ / Rauno Otsepp, Priit Tomp, Kardo Kõiv

Üle-eestiline neidudekoor LEELO / Külli Kiivet ja Kertu Süld