Ettevaatust, plahvatusohtlik! Uues kuues Lasnamäe pommimees

Kodumaise põnevussarja „Tulejoonel” keskmes teeb märkimisväärse rolli Marko Matvere, kehastades elu hammasrataste vahele jäänud 57-aastast Jakob Sommerit. Sarja on kaasatud Eesti näitlejate raskekahurvägi ja teiste seas kehastavad tegelaskujusid Kaspar Velberg, Saara Pius, Märt Avandi, Sten Karpov, Mait Malmsten ja paljud teised.

Kõrvaltvaatajale tagasihoidliku pereisa ja tööinimesena paistev Jakob on Afganistani sõja veteran ning endine demineerija. Ta on mineviku seljatanud ja teenib pere elatamiseks leiba elektrikuna. Mis temaga ikkagi juhtub, et ta hakkab pomme valmistama?