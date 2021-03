Eesti venelastel on süsteemse ebavõrdsuse tõttu suurem koroonaoht

See, kui mitte-eestlased nakatuvad koroonaviirusega rohkem, aga peavad ohtu väiksemaks ja suhtuvad vaktsineerimisse leigemalt, ei pruugi tingimata tähendada, et nad on ükskõiksed või informeerimata. Nende koroonakogemus on lihtsalt eestlaste omast erinev.