KULTUURIBIIT | Helilooja ja kitarristi Argo Valsi playlist

comet/tail – I Can’t Be Who You Want Me To Be

Megailus elektroonika, mis annab mulle palju head energiat. Gigi Sanadiradze'ga on olnud mul õnn mõne aasta eest tutvuda ja ta Eesti esinema tuua. Päev pärast muusikafestivali jäime veel hängima. Ta oli elanud pikalt Berliinis ning polnud pärast kodumaalt Gruusiast ärakolimist näinud tükk aega nii selget tähisteavast oma langevate tähtedega kui meil tol augustikuu öösel Tartu külje all Ahjal olema sattus.