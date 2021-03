Jõelähtme abivallavanem: piirangud peab suunama nakkusohtlikele haigetele. Võtame appi koroonahotellid!

Totalitaarsete meetodite pooldajad räägivad juba mõnda aega, et kogu riik tuleks kinni panna ja inimesed istugu kodus. Vaadates aga viimaseid nakatunute arve ja arvestades, et inimesed põevad selle haiguse tavaliselt läbi paari nädalaga, saame lihtsa arvutusega teada, et nakkusohtlikke haigeid on Eesti rahvastikust u 1-2%.

Kas selle 1% pärast on ikka mõistlik terve riik kinni panna? Äkki püüaks haigestunud isoleerida ja laseks 99%-l võimaluste piires oma eluga edasi minna?

Selleks et nakatumist tõhusalt vähendada, aga samal ajal riiki mitte välja suretada, peame suunama piirangud nakkusohtlikele haigetele.