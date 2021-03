ARVUSTUS | Eesti Laulu võitis FC Flora

Pisike skisovõnge jääb: kas artist peaks Eesti Laulule minema a) omanäolisena, b) aimates ette mingit selle aasta Eurovisiooni võidumudelit või c) tegema lihtsalt šabloonse estraadiloo, mis kedagi ei häiri? Mõte on sees ainult esimese variandi puhul. Alati on vaja head uut kastist väljas loomingut. Selle kategooria artistid olid tänavuses finaalis Jüri Pootsmann, Redel, Sissi ja Kadri Voorand.

Selge eurolooga lendasid lavale Uku Suviste, Koit Toome, Suured Tüdrukud ja Hans Nayna. Uku Suviste tegi oma asja, Tüdrukutel oli särtsu, Koit Toome paistab silma üliprofi esitusega, ja keegi pole kunagi öelnud fraasi “one by one” nii meeldejäävalt kui Nayna.

Ivo ja Robert Linna koos Supernoovaga pakkusid sümpaatse loo, mis ei flirtinud suurvõistluse standarditega. Väike ja armas oli Karl Killingu lugu, Andrei Zevakin ja Pluuto kannatasid selle all, et pidid osalema poolfinaali salvestusega, nende vahetu esinemine andnuks palju juurde, Egert Milder kehastas suudan-kõiki-asendeid-võtta-rõõmupalli.