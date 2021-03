Riigi rikkaima IT-hankija tellimused lähevad kallimaks, odavamaks või tühistatakse. Ikka nii nagu vaja

Mis juhtub, kui riigiasutus tellib mingi IT-süsteemi arendust ja hooldust kogu aeg ühelt firmalt? Halvimal juhul kaob kontroll selle üle, mida süsteemiga tegelikult tehakse, ja võimaluski vaadata, kas keegi teine oskaks teenust odavamalt pakkuda, sest kõik teadmised on ühes ettevõttes.

Üht markantsemat näidet, kuidas see juhtub, kujutab endast maainfosüsteem (geoportaal.maaamet.ee), mida maa-amet hakkas ammusel ajal arendama. Riigihangete registrist võib leida alates 2010. aastast vähemalt 17 maainfosüsteemi hooldamise ja arendamise hanget. Kõik need võitis AS Datel, kes on praeguseks sellega kasseerinud u viis miljonit eurot. 2014. aastal läks asi nii hulluks, et maainfosüsteemi IT-tuge hakati ostma Datelilt riigihangete seaduse erandi alusel, mis välistab teiste pakkujate osalemise, sest „tehnilistel põhjustel saab lepingu sõlmida vaid ühe pakkujaga”.

2018. aastal läks maainfosüsteemi IT-pool keskkonnaministeeriumi haldusalasse loodud keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskuse (KEMIT) kätte, kes maadleb nüüd küsimusega, kuidas see sõltuvus murda.

KEMIT-i juht Marko Arula ütles, et Datel on olnud ainus maainfosüsteemi arendaja kauemgi, kui riigihangete registrist nähtub. „Maainfosüsteemi puhul on tegemist klassikalise taakvaraga ehk vananenud infosüsteemiga, kus lahendus on aastate jooksul arendatud äärmiselt keeruliseks ja läbipõimitud loogikaga suureks infosüsteemiks, mille kohta detailne tehniline info on olemas ainult arendajal, kui sedagi. Selliste infosüsteemide muutmisega ei suuda praktiliselt mitte keegi teine toime tulla. Sellele lisandub asjaolu, et maa-ametil oli Dateliga sõlmitud igal aastal uus leping, mille kohaselt tagas Datel lisaks arendamisele ka teenuse operatiivse toe, st kogu süsteem oli teenusena sisse ostetud,” kirjeldas ta probleemi.

„Alates 2018. aastast on KEMIT osade kaupa maainfosüsteemi teenuse osi Dateli käest üle võtnud, kuid süsteemi tarkvaraline tuumik on endiselt Dateli käes. Märkimisväärselt muudab olukorra keerulisemaks ka asjaolu, et väga vähese finantseerimise tõttu on süsteemi paljud alustarkvarad jäänud uuendamata, st kasutuses on väga vanad versioonid. Vaatamata kõigele pole Datel suutnud ega tahtnud KEMIT-ile kogu vajaminevat teavet sellises mahus ja kvaliteedis üle anda, et oleks olnud võimalik korraldada normaalset avatud hanget uue arenduspartneri leidmiseks. Siiski on mõningate osade arendamiseks suudetud sõlmida raamleping, milles lisaks Datelile on kaasatud ka teine partner,” tutvustas Arula, kuidas püütakse olukorrast välja tulla.

„KEMIT on alates selle süsteemiga tegelemise kohustuse saamisest järjekindlalt sundinud Datelit vana süsteemi komponente uuendama, dokumentatsiooni tekitama jne, samuti süsteemi mõningate osade kasutamise asemel loonud vajalikku funktsionaalsust uutes süsteemides, kuid Täielikuks vanast süsteemist lahtisaamiseks kulub veel aega ja ressursse, mistõttu taakvara käigushoidmiseks ja hädapäraseks muutmiseks vajalikke töid pole võimalik teistelt tellida,” lisas Arula.

KEMIT-i juhi arvates ei tohiks riik lasta tekkida sellist pikki aastaid kestvat ühest pakkujast sõltuvust. „KEMIT püüab oma teenuste arendamist hajutada paljude partnerite vahel ja viia läbi hankeid võimalikult avatult, et pakkujaid oleks võimalik valida. Eelistame alati erinevate partnerite olemasolu, sest lõppkokkuvõttes tagab see parema kvaliteedi ja uute ideede mitmekesisuse, aga hindame ka pikaajalisi partnersuhteid,” rääkis Arula. „Peamine, mida tuleb silmas pidada, on kvaliteetne IT-teenuste loomise ja ajakohasena hoidmise protsess (nt dokumenteerimine, taaskasutatavad tehnoloogilised komponendid, jätkusuutlik arhitektuur jms), et tagada järgnevate hangetega võimalus partneriks saada kõigil potentsiaalsetel pakkujatel.”

„Kasutame taakvarast vabanemiseks ja ühe pakkuja lõksust (ingl vendor lock) pääsemiseks kõiki võimalusi,” kinnitas ta.