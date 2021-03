Janek Mäggi: Eesti vajab üldmobilisatsiooni. Ja kohe! Kui riik sõjas viirusega erasektorit ära kasutada ja tööle panna ei suuda, pole see erasektori süü

Eriolukorra väljakuulutamisest möödub tuleval nädalal aasta, kuid uudised: „Kiirabi on koroonaväljakutsetel jõudmas kriitilise piirini“; „Haiglajuht: haigeid viiakse juba Lõuna-Eestisse“; „Arkadi Popov: meie haiglas on COVID-patsientidele mõeldud voodikohti alles alla kümne“ ei jäta kahtlust, et Eesti meditsiini hapnik on otsakorral.