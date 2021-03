Kas unistused tikivad veel igatsustele lilli? Lugu flirdist ja komplimentidest

Ebaõnnestunud flirt (eriti mehelt) on Eesti filmides traditsiooniliselt olnud koomika esilekutsumise vahend. Edukalt on seda kasutatud näiteks „Sügisballis”, kus leidub mitmekesist flirti. Mõjule pääseb siiski tõdemus, et kõige edukam moodus vastassoo ärarääkimiseks on Pessoad tsiteerida. Seevastu purjuspäi ööklubis ahistamine ja jõu abil naise autosse juhi kohale ronimine sihile jõuda ei aita.

Tõsi, leidub eredaid näiteid (film „Suvi”), kus just flirtimisoskuse puudumine muudab tegelase naeruväärseks.

Kiir: „Aga usu, uskuge, ma olen valmis ükskõik millise teise ohvri tooma.”

Teele: „Mina ei ole rüütlipreili, et mulle neid ohvreid vaja läheks.”

Raske on kujutada flirtimist ette ilma komplimentideta – olgu need suulised või kirjalikud.