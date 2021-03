Jevgeni Ossinovski: mul on hea meel, et arusaam koroonaviiruse levikust on lõpuks valitsusjuhini jõudnud

Viimase kuue nädala jooksul on Kaja Kallase juhtimisel algul piiranguid leevendatud, siis kaheldud kas koroona üldse kõrtsides levib, siis mitu nädalat väikeste ja ebapiisavate sammudega piiranguid taaskehtestatud. Lõpuks on aru saadud, et asi on nii hapu, et tuleb sulguda. Kuidas me siiani jõudsime? Peaminister ütles täna, et tema viirustõrje ebaõnnestumise põhjuseks on Briti tüve ulatuslik levik.

Küll on uue tüve levimise fakt ja ka sellega seonduv epidemioloogiline risk teada alates aasta algusest -- kuidas oli siis sellises olukorras võimalik minna leevendusi jaanuari lõpus tegema? Kas tõesti kaalusid ettevõtjate huvid üle vanainineste elud?