Andrei Sõritsa: kaks naist võivad last saada, aga kaks meest ei või! Kas siis mehed ei oska lapsi kasvatada?

Raha eest surrogaatemadust te ei lubaks?

Euroopas ei peeta seda eetiliseks, meie seadusandlus on Euroopa Liidu omaga kooskõlastatud. Muidugi, eetilisuse mõõdupuud muutuvad. Kord on üks asi eetiline, siis jälle ei ole. Euroopat šokeerivat seadust ei saa me teha. Kuigi prostitutsioon on näiteks Saksamaal ja Hollandis lubatud, ei tähenda see, et Eesti peaks seda lubama. Surrogaatemadus on ikkagi võõra keha kasutamine. Ma ei pea ka eetiliseks seda teha raha eest.

Te aitate samasoolisi paare, kes tahavad last? Kaks koos elavat naist võiks ju olla teie kliendid?

Jah, see on lubatud. Nemad käivad meil küll. Välismaal abiellunud paarid tulevad meie juurde kunstlikku viljastamist tegema ja küsivad, kelle oma laps on. Eesti seaduste järgi on laps ainult ühe naise oma. Teise riiki tagasi minnes ilmselt teine naine adopteerib ta või kehtib seal teistsugune seadus. Eestis tohib kunstviljastada ka üksikut naist. Kaks ema võib lapsele parem olla kui üks. Kui naine võib ilma meheta lapse saada, siis võivad kaks naist samuti ilma meheta lapse saada. Miks peaks neil keelama?

Siin diskrimineeritakse ju mehi. Neil ei ole sellist võimalust nagu kahel naisel.

Ei ole. Kaks naist võivad last saada, aga kaks meest ei või! Kas siis mehed ei oska lapsi kasvatada? Kui lapse ema sureb, siis küll usaldab riik lapse kasvatamise mehele. Aga kahel mehel riik last saada ei luba, sest neil on teine orientatsioon. Miks on nii, et kaks naist võivad lapse saada, aga kaks meest ei või? Mõtleme nii: kas näiteks skisofreenik on lapse kasvatamises parem kui homoseksuaalne mees? Ilmselt on meie riigis nii, et kui seksuaalne orientatsioon on õige, siis on hea inimene. (Naerab.) Ma ei pea eetiliseks seda, kui kaks meest maksavad surrogaatema kinni, et last saada. Aga minu meelest on sobiv, kui nendele meestele sünnitab lapse näiteks emma-kumma ema.