Eva-Lotta Kiibus: dopinguküttidest on vahel lausa kahju, kontrollima on tuldud kell viis hommikul, et mind enne kella kuuest trenniminekut tabada

„Suur aitäh!” Eva-Lotta (18) noogutab fotograafile, kui too temast Haabersti jäähalli kohvikus viimase pildi klõpsanud on. Tal on tähelepanuväärselt viisakad kombed ja ontlik kõnepruuk. Selle kohta öeldakse hea lastetuba. Mustades retuusides ja mustas dressipluusis, meigita ja hobusesabaga näeb ta välja mitu aastat noorem, kui ta tegelikult on. Ja palju-palju hapram, kui paistab uisuvõistlustel teleekraanilt.

Eva-Lotta ema Marge Pulk võiks oma laste kasvatamise kogemusi küllap laia auditooriumi ees jagada, kui tal on ette näidata Eesti esiiluuisutajast tütar ja esiräpparist poeg nublu. „Ta on väga hoolitsev ja kaitsev oma pere ning lähedastega,” ütleb Eva-Lotta venna kohta, kes väljaspool lava kannab Markkuse nime. „Temaga suheldes tunnetan võrdsust ega taju vanusevahet, ta ei võta mind kui beebit. Meie mõlema elu on viimase paari-kolme aasta jooksul muutunud: varem käisime koos perereisidel, aga nüüd kohtume pigem kodus ja ajame niisama juttu.”