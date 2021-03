Sel kevadel tuleb mugavus teisel kujul kui koroonakriisi alguses. Ka moemaailm on sunnitud uue reaalsusega kohanema ja looma suundi, mis on ajastule sobivamad. Kuna moesõbrad nõuavad pidevalt „midagi uut”, on selge, et üksluised dressid nende soove enam ei rahulda.