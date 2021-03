Kui palju suudeti „Aktuaalset kaamerat” ka kõige sügavamal nõukogude ajal hoida puhtana ülemäärasest propagandast?Ka nõukogude ajal oli igasuguseid aegu, vahel ei suudetudki, aga enamasti siiski. ETV-s toimis neil aastatel vaikiv mängureegel – jah, alati pole võimalik tõtt rääkida, aga valetama ei sunni sind ka keegi. Sellel imepeenel joonel õppisime me kõik käima, see oli igaõhtune teksti ja konteksti meistriklass. Pidime igal hommikul üksteisele silma vaatama. Nii et minu vastus on: autunde pärast suudeti ikka küll. Ka ülemustel oli autunne.