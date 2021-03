Lavastaja Märt Pius: kas dopingusportlased mõtlevad hiljem medalit vaadates, et selle sain seda ainet võttes?

***

„Ja siis ta ütleb, et „tead, ma arvan, et ma saaks sulle tuua midagi, mis võib aidata”. Et nagu proovi, vaata, mis juhtub. Ja ma küsin, et mis see on. Ja ta ütleb: „See on kõik looduslik.” Ja ma mõtlen, et okei, ja ma proovisingi. Ja see töötas. Ma olin kogu aeg number 4. Ja jõudsin selleni, et olin kogu aeg number 3, ja siis juba päris tihti number 2 ja siis… juba enamiku ajast number 1. Ja siis ma võitsin Phelpsi, ja Cullenit, ja Lochtet. Ja siis hakati mind järsku märkama.”

Nii tunnistab tippujuja Paul oma advokaadist vennale Danielile päev enne olümpiamängude katsevõistlusi. Pauli kapist on leitud keelatud aineid ja tippujuja selgitab oma vennale, miks ta hakkas dopingut tarvitama.

Seda tempokat Ameerika noorema põlvkonna tunnustatud näitekirjaniku Lucas Hnathi näidendit „Ujuja” näevad teatrikülastajad tänavu suvel. Spordimaailma ilu, võlu ja valu, kuhu kuuluvad ka kartus kaotada sponsor ja soov hoida peret, lavastab Märt Pius.

Trupp ei istu niisama. Nad on kohtunud Eesti Antidopingu inimestega, sportlastega, vaadanud filme ja lugenud raamatuid. LP kohtus Märt Piusi ja Tõnis Niinemetsaga ühel esmaspäeva hommikul Linnateatris. Palusime vestlusringi ka Eesti endise tippujuja Indrek Sei, et arutleda näidendi, spordi ja dopingu üle.