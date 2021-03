JUHTKIRI | Nüüd vajab vaimne tervis erihoolt

Alates tänasest on ka 1.–4. klassi lapsed koduõppel ja lasteaialapsi palutakse tungiva vajaduseta lasteaeda mitte viia. Mõnele perele on see kvaliteetaeg, aga paljudele uus stressiallikas. Tuleb ju ööpäevas rohkem tunde kitsal pinnal koos olla, samal ajal intensiivselt rööpräheldes – teha enda tööd ja jälgida, et laste koolitööd saaksid tehtud. Või siis tuleb töötaval lapsevanemal muretseda selle pärast, kuidas laps terve pika päeva üksi kodus hakkama saab.