Sven Sester: miks on peaminister Kaja Kallas salastanud olulise koroonaviiruse levikut puudutava statistika?

Kevad 2020. Koroonakriisi esimene laine kogub järjest hoogu. Peaminister Jüri Ratas saab aru, et rohkem infot on parem, kui vähem infot. Igapäevaselt laekub riigikogu liikmetele valitsusjuhi personaalne pöördumine. Isegi andmefaili pealkiri on sümboolselt personaalne: „Peaministri ülevaade riigikogu liikmetele“. Tegemist on statistilise ülevaatega koroonaviiruse levikust ning valitsuse tegevustest. Andmefailis on näha kümneid tabeleid ja tegevusi. Sealt saab lugeda nii Eesti siseriiklike tegevusi ametkondade kaupa, riigi territoriaalseid muresid ja probleeme koos võimalike lahenduste ja tegevustega ning pidev ülevaade Euroopa ja maailma erinevate riikide käitumismudelitest analoogsetes koroonaviiruse pealetungi situatsioonides. Need dokumendid olid avalikud ning võimaldasid riigikogu liikmetel kaasata ka erinevate ekspertide ja väljaspool riigiasutusi töötavate isikute kompetentsi. Peaminister Kaja Kallase valitsus on aga otsustanud need ülevaated salastada viieks aastaks (sic!) kuni 2026. aastani, mistõttu ei saa riigikogu liikmed kaasata otsustustesse teadlasi ning eksperte nii avalikust- kui ka erasektorist.