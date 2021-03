Valmistusime õhtuseks AK saateks, kui sisse marssisid lapilistes kostüümides mehed...

Juhan Paadam alustas uudistesaate assistendina, siis tõusis režissööriks ja hiljem peatoimetajaks. Tulevane Eurolaulu produtsent meenutab kurioosset lugu, mis juhtus siis, kui „Aktuaalse kaamera” sporditoimetaja unustas ühel päeval tööle ilmuda. „Ootasin ja ootasin, aga sporditoimetaja ei tulnudki! Ta oli ära unustanud, et tal on eeter. Toona oli kõik otse, sest video oli rariteet. Ja saade jäigi ilma spordita! Pärast saime all stuudio ees kokku ja ta uuris, et keda me ootame. Vastasin, et me ootame sind, kulla sõber! Aga inimestega ikka juhtub selliseid asju.”Muhedaid seiku meenutavad LP-le veel Hagi Šein, Enn Eesmaa, Harri Kingo, Marite Kallasma, Indrek Treufeldt ja Eero Raun.