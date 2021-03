ARVUSTUS | "Vaga vesi" kombineerib Ida-Virumaa tossavad tööstushooned ning Skandinaavia krimisarjade põhjamaise melanhoolia

Võib-olla pole „Vaga vesi” presidendilt teenetemärgi saanud Gameboy Tetrise panusega eestlaste ja venelaste lõimumisse veel päris võrreldav, aga meeldiv on siiski näha sarja, mis näitab Eesti elu nii, nagu see tegelikult on – mitmekultuurilisena.

Märtsi alguses kanalil ETV+ linastunud ja nüüd Jupiteri ilmunud „Vaga vesi” pole üksnes krimisari, vaid võtab tähelepanu alla olulise teema – küberkiusamise. Traagiliste tagajärgedega veebiterror on olnud juba aastaid PÖFF-i noorteprogrammi Just Filmi fookuses. Ühe kurva loo tagamaid avab põhjalikult Laura-Marleene Jefimovi eelmise aasta juulis Päevalehes ilmunud artikkel „Aastatepikkune kiusamine võttis Heldin Noolelt elu”. Ent kindlasti on internetikius asi, millest piisavalt ei räägita. Nii et vajalik teemapüstitus.