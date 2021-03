KULTUURIBIIT | Muusikaprodutsent Luurel Varga playlist

Luurel ise ütleb oma muusikavaliku kohta nii:

Jahari Massamba Unit - Merde (Basse-cour)

Üks lemmiktrummareid Karriem Riggins ristab pulgad jumal-produtsent Madlibiga. ps! Väidetavalt mängis viimane kõik muud instrumendid ise sel albumil.

Jeff Parker - Go Away

Mul poleks selle vastu midagi, kui see lugu oleks 20 minutit pikk. Oma tempokast minekust hoolimata tundub nagu see lugu hõljuks paigal ning see ketrav bassiliin hoiaks teda ankrus.

Azu Tiwaline - Tight Wind (feat. Cinna Peyghamy)

Ideaalne nõidumiseks. Üks elektrooniline instrument-masin tutvustas mulle ideed, et perkussioonide ja trummide lööke häälestada. Mitte, et pill lihtsalt häälde panna, vaid löökidega harmooniaid ja meloodiaid tekitada. See andis rütmimuusikale minu silmis uue vaatenurga.

knxwledge - kerfew_

knxwledge youtube (kn X) on kullaauk. Koduse heli- ja pildikvaliteetidga a cappella'd pluss knxwledge õrn sämplivalik tekitab mingi imeliku looma, keda ma kodustada tahaks.

Delvon Lamarr Organ Trio - Careless Whisper

Harva vajutavad coverid nii soliidselt.

Stefan Ringer - Love2u

Ma pole suur pidudel tantsija aga see EP...

Roméo Poirier - Kyra Panagia

Mu vaimustus vaikse muusika osas ainult kasvab. Roméo Poirier on mu kangelane! Mees on vetelpäästja ja salvestab vee all lugusid. Kui hülged teeksid mussi, siis äkki midagi sellist.

아버지 - sinking in

Taolisest muusikast on keeruline rääkida, sest see on nii abstraktne ja kõikidel tekib oma rada. Ainuke asi, mida ma selle loo kohta öelda tahan - ma ei taha selle loo kohta midagi öelda.

Tony Allen - Calling feat. Mary & Norman

Tony Alleni 2002 aasta album HomeCooking on kuidagi eriti hästi ajahambale vastu hakanud. Ajatu muss!

Stimulator Jones - La Mano

Säärane naturaalne saund on nii hot! Tahaks telefoniga terve albumi lindistada.

Luurel Varga sotsiaalmeedia kontod asuvad siin ja siin.

Kuula albumit "TIKS 097" siit.

Albumit on võimalik soetada Terminali plaadipoest ja Rahva Raamatust.