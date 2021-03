ERISAADE | Margus Tsahkna: Kallase kartuse tõttu juhtida ei lasta eestlasi veel mitmeid kuid Euroopasse

„Peaministri roll sellistes kriisides ei ole igapäevane manageerimine, mis täpselt on õige või vale. See on ikkagi ekspertide hinnata," rääkis suurima parlamendivälise opositsioonijõu esindaja. „Peaminister peab andma suuna, mis on suuremad eesmärgid. Ega Joe Biden ei hakanud rääkima, et suur eesmärk on meditsiinisüsteemi vastupidamine, vaid eesmärk on võita koroonakriis."