Vaktsineeritute tulevikueelised – reisides ei pea tegema testi ega jääma karantiini

Riigikantselei strateegiabüroo diginõunik Marten Kaevatas sattus 2019. aasta mais ootamatult ühele Genfis toimunud vastuvõtule. Ta sõi kõhu täis ja juhtus õlleklaasi juures jutustama ühe naisega. Selgus, et see naine on India kõige kuulsam lastearst, WHO teaduspealik dr Soumya Swaminathan.

Tundub, et Kaevats jättis naisele hea mulje, sest eneselegi üllatuseks oli mees viis kuud hiljem kaasatud WHO kõrgetasemelisse digitaalteemade eksperdirühma, mille peaülesanne on tuua vaktsineerimisandmed ühte suurde turvalisse süsteemi.