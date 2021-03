Ene Selart: kümme aastat Jaapani kolmikkatastroofist: kuidas tulla toime vaimse tervise probleemidega?

Milleks rääkida tänasel päeval kümme aastat tagasi kaugel Jaapanis juhtunud katastroofist, kui tundub, et niigi on meie igapäevaelu üks „katastroof“? Eriti praegu Eestis, koroonapandeemia teise laine harjal.

Küünikud on isegi arvanud, et vaevalt on maailmas teist riiki, mis oleks olnud paremini valmis selleks kolmikkatastroofiks ja selle tagajärgedega toime tulema, on neil ju kogu juhtunule vastu panna omaenda ajalooline kogemus igas „kategoorias“.

Lisaks toimiv heaoluühiskond, riiklikult kõrge majandustase, ning mis peamine, rahvas, kes suudab vaikides taluda, organiseeritult hakkama saada ning kõige selle juures säilitada vaimset tasakaalu, distsiplineeritust ning usku paremasse homsesse.