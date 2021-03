Kas Eesti valitsus tuleb praeguse koroonakriisiga toime?



Möödunud kevadel, COVID-19 kriisi puhkedes, kirjutasid Londoni, New Yorki ja teiste väljaannete ajakirjanikud, kuidas Eesti tuleb tänu oma digivõimekusele kriisiga oluliselt paremini toime kui teised riigid. Oli see ka tegelikult nii?



Eesti on hetkel koroonanakatumiste näitajatelt teine riik Euroopas. Mida eelmine valitsus tegi ja praegune tegemata jättis, et selline olukord tekkinud on?