Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse auhindade laureaadid

Oleski sõnul sai otsustavaks teoste kunstiline tase, teksti tihedus ja täpsus ning stiili kandvus ja veenvus. Luulepreemia saab Tõnis Vilu teose „Tundekasvatus“ eest ning proosapreemia Mudlum teose „Mitte ainult minu tädi Ellen“ eest. „Tõnis Vilu luule on isiklik ja traagiline, samas keskendunud ja ühiskondlikult aktuaalne. Mudlumi teos on ühelt poolt hirmutavalt isiklik, kuid samas on see ka üldine lugu meie kodudest, esivanematest, peredest ja mälestustest, mis võib eri viisil puudutada paljusid,“ lisas Olesk.