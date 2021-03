Pashinjani poolel on aga Putin, kes teadu saavutas selle, et aserite juht Alijev ja Pashinjan mullu 11. novembril sõja lõpetasid ja ka nende saabumise Moskvasse 10. jaanuaril, et edasise üle kolmekesi kokku leppida.

Toonist, mida Kreml kasutab vaenujalal olejate vaoshoidmiseks, tõstaks esile välisminister Lavrovi vastust Mägi-Karabahhi ja Arktsahhi staatuse kohta ehk n.ö. õige nime teadasaamise küsimusele – „tegemist on Vene rahulvalvajate vastutusalaga.“ Ehk siis – nime ja staatuse üle ei räägita kuniks Vene väed seal. Viieks aastaks, nagu kirjas.