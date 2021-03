Nõmme Kalju treeneri esindaja Robert Sarv: vihkajate tiim võib mõjutamise osa ju ise juurde mõelda, aga see on ülekohtune

Nagu jalgpallis ikka kombeks, on mänguväljakule ilmunud selgelt kaks tiimi. Need, kes tahavad mingil põhjusel treenerile või klubile iga hinnaga kätte maksta, ja treener. Treenerit (ja nüüd juba ka mind) sõimavad avalikult ka need neiud, kel pole treeneri suhtes ühtegi pretensiooni. Lasevad auru välja, sest nii on viimasel ajal moodne. Järsku nüüd on nad „nägijate“ poolel, neil pole küll otseselt ühtegi konkreetset etteheidet, aga nüüd järsku seisavad nad „ohvrite“ poolel ja teavad rääkida, et kõik oli halvasti ning teevad toetajaid maha.