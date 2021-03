Martin Helme võitluslikkus paragrahvi muutmiseks on muidugi tore, aga ta ei mõista, et seadusemuudatus ei muuda kahjuks hoiakuid. On vältimatult vajalik, et seksuaalharidus oleks laialt kättesaadav, kõrvalseisjad-kahtlustajad-märkajad mõistaksid oma vastutust laste kaitsmisel ning ühiskondlikud hoiakud ei veeretaks vastutust lastele ega süüdistaks ohvrit.