RETSEPT | Katrin Päevakene õpetab, kuidas teha hapusaia, mille valmimiseks kulub mitu päeva

Hapust ehk kääritatud tainast (ingl sourdough) küpsetised on maailma edumeelsetes pagarikodades popid juba kümmekond aastat. Mõni aasta tagasi jõudis hapusaia-buum ka Eestisse. Algul küpsetas juuretisega hõrgutisi mitu pagarikoda, kuid nüüd on hapusai ja muud hapendatud tainaga küpsetised jõudnud paljude inimesteni. Eks selles ole süüdi Covid-19, sest inimestel on rohkem aega kodus kokata. Teisalt on järjest enam neid, kes hindavad pärmivabu küpsetisi.