Arvan, et poliitikud on õigel teel, kui pakuvad välja, et ealine alampiir seksuaalsuhetes võiks olla kõrgem kui 14. See võimaldaks seadusega piirata juhendajatel endast palju nooremate hoolealustega seksimist. Aga.

Lisaks seksile on veel käperdamised, kallistamised, musitamised, jälitamised; ja arvestades kasvõi viimase aja ahistamise ja seksuaalkuritegude kohtulugude lahendeid, kas poleks mõttekas teha veel üks ennetav samm?