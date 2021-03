Appi, koroona on mu normaalse pereelu hävitanud

Koolilapsed on üle kuuks ajaks distantsõppele saadetud ja lasteaialaste vanemadki on saanud tungiva soovituse võsukesed kodus hoida. Pered peavad hakkama saama harjumuste muutusega, olgu siis kasvõi ainult poodlemis- või sportimiskommetes.

Kahetsusväärselt paljud on sunnitud karmi pilguga üle vaatama pere eelarve, sest sissetulek on vähenenud või töökoht lausa kadunud. Taustal kummitab nakatumishirm, sest võimust võttev koroonaviiruse Briti tüvi levib kiiremini ja on värskete uuringute järgi tõenäoliselt ka surmavam kui senised siinsed variandid.

On sümpaatne, et sotsiaalminister võttis sellisel keerulisel ajal vaevaks mainida pressikonverentsidel Peaasi.ee vaimse tervise kampaaniat. Laste ja noortega on üldse veidi parem. On näiteks Lasteabi ja Ohvriabi – juhuks kui inimsuhted kõige hullema pöörde võtavad. Haridus- ja teadusministri Liina Kersna ning koolipsühholoogide ühingu koostöös käivitati tugitelefon ka suure lisakoormusega rinda pistvatele õpetajatele.