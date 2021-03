100-AASTASE SERVIISI LUGU | Nagu põnevusfilmis: peidetud vara said peidikust kätte maskeeritud mehed

„Gaasikontroll! Siia alla praegu ei saa tulla!” Küllap võisid just nii hõigata kaks töömeest puumaja kõige alumisel vahekorrusel majaelanikele, kes olid tahtnud keldrisse minna. Mis gaasitorusid need mehed toona, 1950-ndatel Kalamajas trepialusest harjakapist otsisid? Ei otsinudki, gaasikontroll oli puhas näitemäng. Mehed tõmbasid harjakapi tagumisest seinast lauad lahti ja siis võis kosta jahedas kivitrepikojas heledat nõudeklirinat... „Leitud, käes!”



Üks töömees oli saanud sõja jalust 1944. aastal välismaale põgenenud sugulastelt teate, et just seal Kalamaja elamus asub nende pere suur ja uhke serviis, ning see oli vaja ära tuua. Needsamad Villeroy & Bochi sinakad põldmarjadekooriga taldrikud, mis toona tolmu seest välja kaevati, on ka praegu, peaaegu 70 aastat hiljem kogu oma ilus alles.

„Serviis kuulus mu abikaasa vanaonu perele,” selgitab Jana Linnart, kelle Nõmme kodus on endine Kalamaja iludus endale koha leidnud.