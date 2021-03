Maaeluminister Urmas Kruuse: tahame hakata maal kodulaenusid käendama

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) jagab koroonatoetusi. Millist kahju tekitas koroonakriis maaettevõtjatele, et ka neid oli vaja toetada?



Riskid on mitmetahulised. Osa on seotud sellega, et maailmaturul on tekkinud probleemid, millega said restoranidele ja turismisektorile müüvad tootjad pihta. Peale koroonariski oli sealihaturul Saksa turu probleem. See tähendab, et kui Aafrika seakatk jõudis Saksamaale, ei importinud Hiina enam Saksamaalt, mistõttu on sealiha hind juba üle poole aasta olnud täielikus madalseisus. Piimanduses kadus osa tarbimist täielikult. MES-i toetuste paketist läheb 40% otse põllumajandusele, aga ülejäänud abimeetmed on maaettevõtlusele laiemalt. Seal on üsna mitmekesist ettevõtlust.

Ka enne koroonakriisi toetas riik põllumajandust rohkem kui teisi sektoreid. Miks toetab riik põllumajandust nii palju?