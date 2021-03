Sepo Seeman: kõige suurem vaenlane on hetkel teadmatus

„Nii mugav ma pole, et oleksin varem kõik munad ühte korvi pannud ja nutaksin nüüd kodus patja. Hätta ma ei jää, suudan kohaneda,” on vabakutseline Sepo Seeman optimistlik praeguses segases viirusolukorras, mil teatrid on taas sulgunud.