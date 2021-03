Ühiskond on lõhestunud. Ühtede jaoks on kaubanduskeskuses maski kandmise nõue nende õiguste ja sõnavabaduse kitsendamine, teistele tähendab vaktsiinidest keeldumine riiklikku julgeolekuohtu. Inimesed on praegu nii kurjad, nagu nad pole kunagi olnud, pinges ja möödunud aastast väsinud. Mõned tolknevad poodides ning provotseerivad turvatöötajaid. Facebooki kommentaarium on muutunud sõjaväepolügooniks. Kui esimeses laines koondusid inimesed tundmatu Hiina nakkuse vastu, siis nüüd on nad selle tagajärgedega võideldes teine teisel pool barrikaade.