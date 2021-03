Kliimaaktivist Kertu Birgit Anton: esimesest kliimastreigist on möödas kaks aastat, valitsuste lubadused on täitmata, koroonakriis ei vabanda. Aitab tühjadest lubadustest!

Eesti esimesest kliimastreigist on nüüdseks möödas kaks aastat. Nende kahe aasta jooksul on maailmas korraldatud viis üleilmset meeleavaldust, millega nõutakse riikidelt teaduspõhist tegutsemist kliimamuutuste leevendamiseks, elurikkuse kao peatamiseks ja teiste suurte keskkonnaprobleemide lahendamiseks. Sel reedel toimub kuues ülemaailmne meeleavaldus, mille peateemaks on „Aitab tühjadest lubadustest!“ ehk #NoMoreEmptyPromises. Põhjust selliseks hüüdlauseks on rohkem kui küll.