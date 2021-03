Te ütlesite, et Lasnamäel on 250 maja, kus on üle viie nakatunu.

Jah. Lasnamäel on kokku umbes 750 korteriühistut. 250-s neist on haiguskolded. Me ei oska täpselt öelda, kas igas majas on nakatunuid, aga me näeme, et maju, kus on kas või üks nakatunu, on üle 600. Praktiliselt kõigis Lasnamäe kortermajades on koroonaviirusega nakatunuid.

Kuidas on nii juhtunud?

On kaks peamist põhjust, miks Lasnamäel on kõrge haigestumuse tase.